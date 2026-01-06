La notte che non passerà | su Netflix la miniserie sull’incendio in una discoteca brasiliana

La notte che non passerà, disponibile su Netflix, racconta la tragica vicenda dell’incendio in una discoteca brasiliana. La miniserie ricostruisce gli eventi e le conseguenze di una tragedia che ha segnato molte vite. In concomitanza con la recente strage di Cras-Montana in Svizzera, questa produzione invita a riflettere sulle conseguenze di incidenti simili e sulle conseguenze di tali eventi.

La strage di Cras-Montana che si è consumata in Svizzera a Capodanno riporta prepotentemente di attualità una miniserie di Netflix che narrà una vicenda analoga. Stiamo parlando de LA NOTTE CHE NON PASSERA' (titolo originale ENDLESS NIGHT), che ripercorre l'incendio divampato in una discoteca brasiliana e le drammatiche conseguenze per i familiari delle vittime, che .

