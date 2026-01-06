La neve non si ferma | niente tuffo per l’epifania ortodossa e modifiche al trasporto pubblico
Le nevicate persistono sul Carso, mentre le città rimangono in parte risparmiate. Per l’Epifania ortodossa, le condizioni meteo con Bora forte e temperature rigide comportano modifiche ai servizi di trasporto pubblico e l’assenza del tradizionale tuffo. La situazione richiede attenzione, anche se la neve si limita a imbiancare le aree periferiche, senza un impatto diretto sulla vita urbana.
Continua a cadere la neve, che non attecchisce in città ma continua a imbiancare il Carso. Le nevicate continuano anche nel giorno dell’Epifania ma si aggiungono forti raffiche di Bora (Arpa Fvg ne prevede fino a 100 chilometri orari) e rigide temperature, con una minima di quattro gradi sotto lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: La città si prepara per la Maratona di Ravenna: modifiche a viabilità e trasporto pubblico
Leggi anche: Sciopero generale venerdì 12 dicembre: si ferma il trasporto pubblico
Neanche una impressionante bufera di neve ferma Mathieu "Frosty" Van Der Poel a Mol @mathieuvanderpoel Sfida con Van Aert finita a pochi giri dalla fine per la caduta di Wout e successivo ritiro purtroppo #MathieuVanDerPoel #Mvdp #Mol #Cycloc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.