La neve non si ferma | niente tuffo per l’epifania ortodossa e modifiche al trasporto pubblico

Le nevicate persistono sul Carso, mentre le città rimangono in parte risparmiate. Per l’Epifania ortodossa, le condizioni meteo con Bora forte e temperature rigide comportano modifiche ai servizi di trasporto pubblico e l’assenza del tradizionale tuffo. La situazione richiede attenzione, anche se la neve si limita a imbiancare le aree periferiche, senza un impatto diretto sulla vita urbana.

Continua a cadere la neve, che non attecchisce in città ma continua a imbiancare il Carso. Le nevicate continuano anche nel giorno dell’Epifania ma si aggiungono forti raffiche di Bora (Arpa Fvg ne prevede fino a 100 chilometri orari) e rigide temperature, con una minima di quattro gradi sotto lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

