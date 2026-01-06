La neve imbianca anche le strade della Romagna | le immagini del porto di Cesenatico

La neve ha ricoperto le strade e il porto di Cesenatico nella mattina di martedì 6 gennaio. Le immagini mostrano il porto imbiancato, creando un paesaggio insolito per la zona della Romagna. Questa condizione meteorologica ha trasformato l’ambiente, offrendo una prospettiva diversa sulla tradizionale bellezza del porto di Cesenatico, situato nella provincia di Forlì-Cesena.

Neve e prudenza: i comuni della Romagna Faentina al lavoro sulla viabilità - Dopo le abbondanti nevicate della mattina del 6 gennaio, i Comuni del territorio della Romagna Faentina hanno attivato i mezzi spazzaneve per la messa in ... ravennanotizie.it

Neve in Romagna, limitazioni percorso e ritardi su alcune linee bus dell'entroterra - La prima nevicata del nuovo anno, nei territori dell'entroterra serviti da Start Romagna, ha causato alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale anche se in generale, la situazione è al ... ansa.it

Puntuale è arrivata la prima nevicata dell'anno che sul mare restituisce sempre una suggestione unica. I primi fiocchi di neve sono caduti verso le 10 lungo il litorale e nell'entroterra, ma non sembrava ancora che potessero imbiancare la città e tanto meno la s - facebook.com facebook

#IVoltiDiGennaio #SalaLettura Ho voglia di neve che imbianca tutto e nasconde scurezze e paure Di neve che ti catapulta negli anni quando eri bambina,lì dove un fiocco caduto dal cielo era la cosa più bella della vita Pannia @patuc12 @AnnaRDelorenzo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.