La neve imbianca anche le strade della Romagna | le immagini del porto di Cesenatico

Da ilfattoquotidiano.it 6 gen 2026

La neve ha ricoperto le strade e il porto di Cesenatico nella mattina di martedì 6 gennaio. Le immagini mostrano il porto imbiancato, creando un paesaggio insolito per la zona della Romagna. Questa condizione meteorologica ha trasformato l’ambiente, offrendo una prospettiva diversa sulla tradizionale bellezza del porto di Cesenatico, situato nella provincia di Forlì-Cesena.

Le immagini girate nella mattina di martedì 6 gennaio nell’area del porto di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, imbiancato dalla neve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

