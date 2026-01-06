La neve dell’Epifania in Centro Italia sospende il rumore del mondo

Il 6 gennaio, Epifania, una lieve nevicata ha interessato Tavarnuzze, frazione di Impruneta, una periferia di Firenze. Dopo anni senza precipitazioni di questo genere, la neve ha temporaneamente sospeso il brusio quotidiano, regalando un momento di quiete e semplicità nel cuore del Centro Italia. Un evento che, pur nella sua semplicità, ha portato una nota di serenità alla comunità locale.

Ha nevicato. 6 gennaio, Epifania, ha nevicato. Non è una gran notizia, direte. Parlate per voi. Non nevicava da parecchi anni qui, Tavarnuzze, frazione di Impruneta, periferia sud di Firenze. Dal 2018, e più seriamente dal 2010. Non se lo aspettava nessuno. Le auto sono finite per traverso e gli autisti sono scesi, hanno constatato che non sapevano che fare, e si sono contentati di tornarsene a casa a piedi. I miei amici a Castelrotto, Dolomiti dell'Alpe di Siusi, mi hanno invidiato la fotografia, perché loro se la sognano. La neve fuori posto è una consolazione, una sospensione del furore, un esonero, come quando serve ai bambini per non andare a scuola.

