La nascita di Gesù racconto animato che ripercorre la storia biblica

Martedì 6 gennaio alle 17.30, nella chiesa di San Domenico a piazza G.B. Vico, l’Associazione culturale Teate Nostra organizza “La nascita di Gesù”. Si tratta di un racconto animato che ripercorre la storia biblica dalla Annunciazione alla nascita di Gesù, in collaborazione con i gruppi storici del presepe vivente. Un’occasione per rivivere con semplicità e rispetto un momento fondamentale della tradizione cristiana.

