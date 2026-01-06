La musica italiana domina le classifiche 2025 Olly in vetta tra album e singoli

Nel 2025, la musica italiana si conferma protagonista nelle classifiche annuali, dominando sia gli album sia i singoli più ascoltati. I dati di Top of the Music by Fimi/Niq evidenziano come le preferenze degli ascoltatori siano state orientate principalmente verso artisti italiani, con Olly in vetta alle classifiche. Questa tendenza sottolinea il costante successo e l’importanza della scena musicale nazionale nel panorama contemporaneo.

ROMA – Anche il 2025 ha avuto una colonna sonora fortemente dominata dalla musica italiana: lo testimoniano le classifiche annuali Top of the Music by FimiNiq (27 dicembre 2024 – 25 dicembre 2025), le uniche omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Nell’anno delle scene fortemente calcate dalle grandi superstar globali – da Bad Bunny a Taylor Swift – il repertorio locale resta infatti al centro dei consumi degli italiani, occupando l’85% della Top 100 Album: un risultato straordinario se paragonato al dato del 2015, fermo al 69%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La musica italiana domina le classifiche 2025, Olly in vetta tra album e singoli Leggi anche: Giorgia: L’album “G” conquista le classifiche FIMI/NIQ! #1 Album, #1 Cd-Vinili-Musicassette e #3 Singoli con “La cura per me” feat. Blanco Leggi anche: Album e singoli più venduti nel 2025: Olly batte tutti con “Tutta vita (sempre)” e “Balorda nostalgia” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La musica italiana domina le classifiche 2025, Olly in vetta; La musica italiana domina le classifiche: lo stivale balla a ritmo tutto italiano; Il riassunto del 2025 in musica: Olly domina e Sanremo lascia il segno; La musica italiana domina le classifiche 2025, Olly in vetta tra album e singoli. La musica italiana domina le classifiche 2025, Olly in vetta - Un 2025 con una colonna sonora fortemente dominata dalla musica italiana, con il vincitore di Sanremo Olly in vetta. ansa.it

Classifiche 2025, la musica italiana conquista l’80% del mercato. Il trionfatore è Olly - Lo testimoniano le classifiche annuali Top of the Music by Fimi/Niq (27 dicembre 2024 - repubblica.it

Musica italiana domina la scena: Olly e Geolier irraggiungibili, la corsa al vertice infiamma le classifiche - Supremazia italiana nelle classifiche 2025Musica italiana protagonista assoluta nel 2025: secondo le “Top of the Music Fimi- assodigitale.it

