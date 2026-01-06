A Gorla, si attendono i risultati degli accertamenti sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, deceduto a 72 anni. L’autopsia non ha riscontrato segni di violenza, e ora si procederà con i test tossicologici per chiarire le cause del decesso. La famiglia e le autorità continuano a seguire gli sviluppi delle indagini, che puntano a stabilire le circostanze precise della scomparsa.

Milano, 6 gennaio 2025 – Il settantaduenne Carlo Luigi Montalbetti potrebbe essere stato stroncato da un infarto. Un’ipotesi emersa dall’autopsia sul cadavere del pensionato, eseguita ieri mattina nell’istituto di medicina legale di piazzale Gorini, e che verrà approfondita con altri esami. Stando alle prime i nformazioni, non sono stati rilevati segni o lesioni che possano far pensare a un’aggressione o a piste alternative a quella del malore. Un risultato che al momento pare allontanare i sospetti che si sono concentrati sin dalle prime ore sulla moglie dell’anziano, indagata nel fascicolo per omicidio aperto dal pm Laura Biliotti per far luce sull’accaduto e consentirle di nominare avvocato e consulente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La morte di Carlo Luigi Montalbetti a Gorla: l’autopsia sul corpo non rileva segni di violenza, ora si faranno i test tossicologici

