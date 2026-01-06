La misteriosa morte di Elizabeth Woodville una delle regine più controverse d’Inghilterra

La morte di Elizabeth Woodville, nota come la “White Queen”, rimane avvolta nel mistero. La sua storia, intrisa di intrighi e controversie, rappresenta un capitolo affascinante e complesso della monarchia inglese. In questo approfondimento, analizzeremo gli aspetti principali della sua vita e delle circostanze che circondano la sua scomparsa, offrendo una panoramica chiara e sobria di una figura storica ancora oggi oggetto di interesse e interpretazioni.

La vita di Elizabeth Woodville, la "White Queen" immortalata nell'omonimo romanzo di Philippa Gregory (2009) è tra le più affascinanti, ma anche oscure legate alla monarchia inglese. Fu la prima sovrana commoner (sebbene non sia una definizione esatta), madre dei piccoli principi Edoardo e Riccardo, rinchiusi nella Torre di Londra e sulla cui sorte gli studiosi discutono ancora oggi e nonna materna di Enrico VIII. Venne accusata di stregoneria e morì in circostanze non del tutto chiare. Una nuova ipotesi sul suo decesso, però, potrebbe finalmente chiudere almeno uno dei capitoli più controversi della storia d'Inghilterra.

