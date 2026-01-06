La magia delle Befane Ricoclaun all’ospedale di Vasto | tra risate e dolcezza un dono di umanità

Il 6 gennaio all’ospedale San Pio di Vasto, i volontari dell’associazione Ricoclaun hanno portato un momento di serenità ai pazienti e al personale. Tra risate, dolcezza e gesti di solidarietà, questa iniziativa ha contribuito a rendere più lieve il giorno delle Befane, sottolineando l’importanza di un’umanità condivisa anche in contesti di cura. Un gesto semplice, ma significativo, in un ambiente che si arricchisce di calore e vicinanza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.