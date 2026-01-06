La Maceratese vista da Ceccarini | Sconfitta immeritata a Senigallia

L’analisi di Ceccarini sulla recente partita della Maceratese evidenzia come la sconfitta a Senigallia sia stata ingiusta, considerando l’impegno e la qualità dimostrati in campo. La squadra ha disputato una prestazione positiva, dimostrando determinazione e organizzazione, anche se il risultato finale non ha premiato gli sforzi. Un episodio che invita a riflettere sui momenti di difficoltà e sulla crescita della squadra nel campionato in corso.

"La Maceratese non meritava assolutamente la sconfitta avendo giocato a Senigallia una buonissima partita". L'allenatore Antonio Ceccarini, che nella sua lunga carriera ha guidato le due squadre, è stato al Bianchelli dove ha vinto la formazione di Clementi. "È stata una bella gara – osserva – ben giocata da entrambe: complimenti ai tecnici perché hanno mostrato un bel calcio. Ripeto, a me la partita è piaciuta per la qualità di gioco espressa dalle formazioni". Ceccarini, adesso alla guida dell'Urbania, parla dei biancorossi. "È stata una sfida tra formazioni propositive e quella di Possanzini si è presentata tre-quattro volte davanti al portiere".

