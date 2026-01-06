la macchina della sicurezza dietro il successo del giubileo

La sicurezza è un elemento fondamentale per il buon svolgimento di grandi eventi come il Giubileo. La

AGI - La ' Macchina della Sicurezza ' tiene. Anche nell'ultimo giorno del Giubileo dove, nonostante la pioggia e la festa dell' Epifania, i fedeli si sono ritrovati, dalle 7 di mattina, in Piazza San Pietro. A coordinare le operazioni di gestione dell'ordine pubblico, dalla Sala Operativa di via San Vitale, il Questore di Roma, Roberto Massucci, l'uomo dei ' Grandi Eventi ' che, con esperienza, ha gestito l'intero dispositivo di sicurezza dell' Anno Santo. Insieme a lui anche il capo di Gabinetto Giampaolo Monastra che, con gli occhi puntati sui monitor, ha vigilato su ogni strada coordinando i reparti dislocati sul territorio.

