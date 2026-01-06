A Corticella, i lavori della linea Verde del tram proseguono con l’intervento nel secondo tratto di via Bentini, importante arteria commerciale del quartiere. La fase di lavorazione continuerà anche domani, in concomitanza con un nuovo summit sulla gestione dei cantieri. Questi interventi mirano a migliorare la mobilità locale, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile per residenti e attività commerciali.

A Corticella il cantieri della linea Verde del tram non si fermano. E si spostano nel secondo tratto di via Bentini, cuore pulsante della vita commerciale del quartiere. Una zona calda, quella di Corticella, tra le più colpite dall’impatto dei lavori della tramvia anche a seguito della chiusura per tanti mesi dello svincolo 6 della tangenziale (riaperto a dicembre in direzione San Lazzaro, ndr) che ha penalizzato, non poco, i negozianti della zona. Tant’è che a fine anno c’è già chi fa qualche bilancio, stimando perdite di fatturato del 60-70 per cento dall’inizio dei lavori. Senza contare anche le attività che, stremate dal cantierone, hanno deciso di chiudere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La linea Verde del tram. Lavori in via Bentini, domani nuovo summit

