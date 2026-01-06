La liceale Bianca è la ‘Bella’ Luigi studente calciatore il mister

Sabato scorso, allo Zoc ed Nadel di Modigliana, i quattro giovani protagonisti sono stati premiati inaspettatamente. Bianca, conosciuta come la ‘Bella’, e Luigi, studente e calciatore, insieme agli altri, hanno ricevuto il riconoscimento. Nonostante qualche tensione, tutti si sono mostrati riconoscenti e soddisfatti, ringraziando chi ha creduto in loro. Un momento di celebrazione che valorizza l’impegno e il merito dei giovani del territorio.

I quattro belli di Modigliana sono stati premiati sabato scorso allo Zoc ed Nadel: nessuno di loro se lo aspettava; qualcuna era preoccupata di salire sul palco, ma alla fine tutti sono stati contenti e ringraziano chi li ha votati. La serata è stata organizzata dal ' Moto Club Modigliana ' con a capo il presidente Matteo Ortelli, in collaborazione con l'azienda ' Bellini - we care connect ' di Morena Palli e con menù penne di Briccola, una particolare gustosa ricetta, e stufato. La prima classificata fra le Belle Bianca Flamigni, 18enne: studentessa all'ultimo anno del Liceo linguistico a Faenza, le piace molto viaggiare e fare nuove conoscenze; è fidanzata.

