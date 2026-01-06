Alessandro Ambrosio, nato ad Anzola dell'Emilia, aveva 34 anni e una laurea in statistica. Nonostante il percorso accademico, aveva scelto di lavorare come capotreno, seguendo le orme del padre. Questa breve introduzione offre uno sguardo sulla sua vita, evidenziando la connessione tra formazione e professione nel rispetto delle scelte personali.

Alessandro Ambrosio, originario di Anzola dell'Emilia, aveva 34 anni, era laureato in statistica ma aveva deciso di percorrere una strada lavorativa diversa, scegliendo di seguire le orme paterne come capotreno. Il genitore era appena andato in pensione dopo una vita trascorsa sui treni e Alessandro amava questo lavoro: era un dipendente di Trenitalia e ieri non era in servizio quando è stato brutalmente accoltellato. Chi lo conosceva, colleghi e amici, lo definiscono come un ragazzo gentile ed educato, una qualità che riusciva a portare anche nel suo lavoro nonostante le difficoltà di questo mestiere, nonostante dovesse spesso confrontarsi con situazioni difficili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La laurea in statistica e il lavoro sui treni come il papà: chi era Alessandro Ambrosio

