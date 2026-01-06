La Juve domina col Sassuolo | i bianconeri vincono e convincono e rimangono in zona Champions

La Juventus ottiene una vittoria convincente sul campo del Sassuolo, con un risultato di 3-0. I bianconeri, grazie alle reti di Miretti e David nel secondo tempo e a un autogol di Muharemovic nel primo, mantengono saldo il loro posizionamento in zona Champions. La partita ha evidenziato la solidità della squadra e la capacità di capitalizzare le occasioni, rafforzando le ambizioni in campionato.

La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma - Spalletti torna al Mapei dopo l'ultima in azzurro con l'obiettivo di riscattare il pareggio con il Lecce, emiliani a caccia del sorpasso su Lazio e Atalanta ... msn.com

Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com

La Juve domina il Sassuolo, David si sblocca: Spalletti in campo ad abbracciarloI voti: la gioia di Miretti (7) x.com

Luciano Spalletti ha rimesso ordine, idee e ambizione. La sua impronta è chiara, netta, riconoscibile fin dal primo sguardo. Questa Juventus gioca con personalità. Pressa alto, recupera subito il pallone, domina il possesso. Non concede respiro all’avversario - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.