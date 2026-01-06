La Juve domina col Sassuolo | i bianconeri vincono e convincono e rimangono in zona Champions
La Juventus ottiene una vittoria convincente sul campo del Sassuolo, con un risultato di 3-0. I bianconeri, grazie alle reti di Miretti e David nel secondo tempo e a un autogol di Muharemovic nel primo, mantengono saldo il loro posizionamento in zona Champions. La partita ha evidenziato la solidità della squadra e la capacità di capitalizzare le occasioni, rafforzando le ambizioni in campionato.
Sassuolo - Juventus 0-3 Marcatori: 16' pt aut. Muharemovic, 17' st Miretti, 18' st David Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Doig 5, Muharemovic 4.5, Idzes 4 (45' st Odenthal sv), Walukiewicz 5; Kone 5, Matic 5 (31' st Lipani sv), Thorstvedt 6 (39' pt Fadera 5); Laurienté 4.5 (32' st Pierini sv), Pinamonti 5, Iannoni 5 (32' st Vranckx sv). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Moro,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Colpaccio della Juve con il Bologna, al Dall'Ara decide di testa Cabal e i bianconeri tornano in zona Champions
Leggi anche: Juve ai playoff di Champions League se… La vittoria col Pafos agevola il cammino dei bianconeri, cosa serve ora per andare alla fase a eliminazione diretta
Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto; La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma; Tutte le notizie sul calcio in; A Reggio Emilia, Juve batte Sassuolo 3-0 CRONACA e FOTO La Roma vince a Lecce.
Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto - I torinesi passano a Reggio Emilia con l'autorete di Muharemovic, poi i gol di Miretti e David ... msn.com
La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma - Spalletti torna al Mapei dopo l'ultima in azzurro con l'obiettivo di riscattare il pareggio con il Lecce, emiliani a caccia del sorpasso su Lazio e Atalanta ... msn.com
Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com
La Juve domina il Sassuolo, David si sblocca: Spalletti in campo ad abbracciarloI voti: la gioia di Miretti (7) x.com
Luciano Spalletti ha rimesso ordine, idee e ambizione. La sua impronta è chiara, netta, riconoscibile fin dal primo sguardo. Questa Juventus gioca con personalità. Pressa alto, recupera subito il pallone, domina il possesso. Non concede respiro all’avversario - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.