La guida di GQ ai migliori hotel di lusso che puoi trovare a Milano

Scopri la nostra selezione dei migliori hotel di lusso a Milano, un elenco pensato per chi cerca comfort e raffinatezza nella città. Questa guida offre informazioni essenziali per valutare le opzioni più esclusive, senza enfasi o sensazionalismi. I contenuti sono curati dai nostri esperti, garantendo un’analisi obiettiva e utile per un soggiorno di alto livello nella capitale della moda e del design.

Cosmopoliti, eleganti e raffinati, gli hotel di lusso a Milano sono uno scrigno glamour dove trascorrere un weekend all'ombra della Madonnina, alloggiare per qualche viaggio business, o trovare ospitalità in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, o della Design Week. Spesso in edifici storici, in palazzi nobiliari, in dimore borghesi ma pure in ex conventi hanno in comune scenografiche Spa, quasi sempre con piscina e una palestra aperta 24 ore su 24, suite da favola, design e opere d'arte e cocktail bar dove assaggiare il meglio della mixology meneghina. Gli hotel con spa dove prendersi cura di sé, per ripartire alla grande con il nuovo anno. I migliori hotel di lusso a Milano, segnalati da GQ - Edificato tra il Seicento e Settecento, come dimora dell'omonima casata meneghina, Palazzo Confalonieri racchiude oggi gli eleganti interni del Mandarin Oriental Milano.

