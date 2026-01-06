La Grecia cancella 300mila fuoricorso | cosa succederebbe se lo facessimo qui?

La Grecia ha deciso di cancellare 300.000 studenti fuoricorso, intervenendo contro il problema del sovraffollamento e del parcheggio selvaggio alle università. Questa misura solleva domande su possibili soluzioni simili anche in Italia. Analizziamo le implicazioni di un intervento deciso e le possibili ripercussioni sulla gestione universitaria e sulla vita studentesca nel nostro paese.

Il parcheggio era troppo affollato e i posti sempre più immobilizzati. Adesso la Grecia li ha sgomberati istituendo il divieto di sosta selvaggia all'università. Il ministero dell'Istruzione ha fatto tabula rasa della bellezza di ben trecentomila studenti iscritti prima del 2017, escludendoli dagli elenchi degli atenei pubblici. Poco più del 10% sono riusciti invece a rinnovare l'iscrizione. I fuoricorso erano alimentati dalla politica del cosiddetto apprendimento permanente, peraltro da poco vietato con una legge ad hoc, che consentiva l'iscrizione anche in caso di lunghe sospensioni dagli studi per motivi di lavoro.

La Grecia ha fatto fuori i suoi studenti fuori corso - Ne ha rimossi dagli elenchi delle università pubbliche oltre trecentomila, iscritti prima del 2017: circa la metà del totale ... ilpost.it

Cancellati dagli elenchi gli studenti fuori corso, via la metà degli iscritti all’università: a cosa punta il piano della Grecia - In Grecia veniva concesso di mantenere lo status di studente, anche a fronte di lunghi periodi di inattività per motivi di lavoro o personali. msn.com

