La gatta delle nevi e la bassotta Gina | quelle impronte sulla neve che regalano magia e fanno riflettere

Le impronte sulla neve della gatta delle nevi e della bassotta Gina sono un piccolo esempio di come i segni lasciati dagli animali possano raccontare storie semplici e genuine. In un giorno di gennaio a Firenze, queste tracce invitano a riflettere sulla natura e sui momenti di quiete che la neve può regalare, offrendo uno sguardo autentico sulla vita quotidiana degli animali e dei loro proprietari.

Firenze, 6 gennaio 2026 – C’è chi è rimasto rintanato in casa, nella sua calda cuccia, e chi invece ha approfittato per farsi una bella corsa a perdifiato. La neve caduta sulle colline del territorio fiorentino ha regalato gioie (e per qualcuno un po’ di paura) anche ai nostri animali domestici. Così a San Casciano, uno dei comuni più colpiti dalla forte nevicata, una gattina si è data alla pazza gioia, incurante del freddo, girellando nei dintorni della chiesa di Sant’Andrea in Percussina. Mentre la dolcissima bassotta Gina ha lasciato le sue piccole impronte sull’alta coltre che si è depositata a Fiesole, altro territorio non certo risparmiato dai fiocchi bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Al Teatro Nuovo 'La regina delle nevi', una magia per tutta la famiglia

