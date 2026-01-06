La furia di Copenaghen sulla Groenlandia | Un’aggressione segnerebbe la fine della Nato

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’eventuale annessione della Groenlandia hanno suscitato preoccupazioni in Europa, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la stabilità nella regione. La possibilità di un cambiamento di status territoriale rappresenta una sfida per l’ordine internazionale e potrebbe avere ripercussioni sulla NATO. Resta importante monitorare le evoluzioni di questa vicenda e le risposte delle istituzioni europee.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'Europa reagisce alle nuove parole di Trump. Le nuove dichiarazioni di Donald Trump sull'eventuale annessione della Groenlandia scuotono l'Europa e riaccendono un timore che sembrava impensabile fino a poco tempo fa. Dopo le tensioni internazionali più recenti, il presidente degli Stati Uniti torna a evocare la sicurezza nazionale, parlando di presunte presenze cinesi e russe attorno all'isola artica e accusando la Danimarca di non essere in grado di garantirne la difesa, ignorando il fatto che il Paese fa parte della Nato. È proprio questo il punto che fa tremare le cancellerie europee: se Washington passasse dalle parole ai fatti contro un alleato, l'Alleanza Atlantica rischierebbe di trasformarsi in un ricordo del passato.

Trump, dopo il Venezuela vuole la Groenlandia a tutti i costi. La furia del premier Nielsen: "Basta fantasie e insinuazioni, serve rispetto" - La risposta di Nielsen alle dichiarazioni del presidente americano, ossessionato dall'annessione dell'isola agli Usa ... affaritaliani.it

Copenaghen convoca il diplomatico Usa dopo le presunte operazioni di influenza in Groenlandia - Il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen ha convocato l’incaricato d’affari statunitense a Copenaghen, Mark Stroh, dopo che l’emittente nazionale DR ha riferito che almeno tre persone ... ilgiornale.it

La mossa del Canada sulla Groenlandia STORDISCE Washington: la debolezza artica degli Stati Uniti...

