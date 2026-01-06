La forte nevicata dell' Epifania fino a 18 centimetri in città Precipitazioni superiori alle attese il meteorologo spiega i motivi

La nevicata dell’Epifania ha interessato il territorio forlivese, portando fino a 18 centimetri di neve in città e punte fino a 30 centimetri nell’entroterra. Le precipitazioni sono state superiori alle attese, come spiegato dal meteorologo, e hanno interessato un’ampia area, creando condizioni inusuali per questa stagione. L’evento ha evidenziato l’intensità delle perturbazioni atmosferiche in corso nella regione.

Si è conclusa con un manto bianco compreso tra i 15 e i 18,5 centimetri in città e con punte fino a 30 centimetri nell'entroterra la nevicata dell'Epifania che ha interessato il territorio forlivese. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere nel cuore della notte, intorno alle 3.30, per poi.

Svolta Meteo: l’Epifania porta freddo e neve. A Venezia allerta vento forte - Temperature e clima in miglioramento nel weekend ... lavocedivenezia.it

Epifania bianca in città, possibile neve nel giorno della Fiamma olimpica: le stime sui centimetri - Entra nel dettaglio Pierluigi Randi, il tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti): "Già da lunedì è iniziato un moderato peggioramento del tempo che s ... forlitoday.it

In atto la nevicata più forte - facebook.com facebook

#StatiUniti Oltre 1700 voli cancellati per il maltempo nel Nord della Costa orientale. Una forte nevicata sta coprendo New York, la più intensa degli ultimi 3 anni: attesi fino a 20 cm di neve. Nel video il manto bianco a Horseheads, contea di Chemung x.com

