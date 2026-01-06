La fiamma olimpica arriva a Bologna il tedoforo Marco Belinelli | Emozionato e felice

La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 è arrivata a Bologna, portando con sé l’entusiasmo dell’evento. Il tedoforo Marco Belinelli ha espresso emozione e soddisfazione per questo momento, che si inserisce in un percorso di condivisione e tradizione sportiva. La cerimonia si è svolta in piazza Minghetti, tra l’inverno e il calore della passione olimpica.

Bologna, 6 gennaio 2026 - Un'innevata e fredda piazza Minghetti viene riscaldata dall'arrivo della fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Una fiamma che unisce territori, persone e generazioni, e anticipa l'appuntamento a cinque cerchi in programma dal 6 al 22 febbraio. Bologna è esattamente a metà tra l'inizio del viaggio della torcia olimpica in Italia (il 6 dicembre da Roma) e la fine con l'accensione del braciere olimpico a Milano il 6 febbraio. La storia degli sport invernali cammina per le vie della città: la torcia è arrivata dopo le 21, ad accoglierla ci sono centinaia di persone, giunte sotto al palco allestito per l'occasione.

