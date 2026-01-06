La fiaccolata contro le guerre | Fermiamo il fiume di sangue

Ieri sera, nel centro di Monza, si è svolta una fiaccolata per chiedere la fine delle guerre e promuovere la pace. Un corteo silenzioso ha attraversato la città, esprimendo la volontà di rispettare il diritto internazionale e di contrastare la violenza. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà, sottolineando l’importanza di un impegno comune per un futuro senza conflitti.

Un lungo corteo di fiaccole ha attraversato ieri sera il centro di Monza per dire no alla guerra, alla violenza e alla mancanza di rispetto del diritto internazionale. Dal ritrovo di Largo Mazzini, alle 18, fino all'Arengario, il Partito Democratico cittadino ha promosso una fiaccolata per richiamare l'attenzione su quanto sta accadendo in diversi scenari di crisi nel mondo. "Vogliamo la fine di tutti i conflitti in corso. Dall' Ucraina alla Palestina, passando per il Sudan e il Venezuela. Il fiume di sangue deve fermarsi, ovunque", è stato l'appello lanciato dagli organizzatori. L'iniziativa, programmata già da tempo, si è caricata di un significato ulteriore alla luce degli ultimi sviluppi internazionali, in particolare l'azione a sorpresa degli Stati Uniti in Venezuela.

A Monza la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre - A poche ore dall’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela il Pd di Monza organizza una fiaccolata per la pace. monzatoday.it

Fiaccolata per la pace a Monza: “No alle bombe, sì al diritto internazionale” - Una camminata silenziosa, illuminata dalle candele, per ribadire che la pace non è neutralità, ma scelta attiva di giustizia, diritto e responsabilità internazionale. mbnews.it

In occasione della Giornata mondiale della Pace invitiamo tutti i cittadini a unirsi alla Fiaccolata per la Pace: un gesto simbolico per dire NO a tutte le guerre e affermare che la pace è responsabilità di tutti. - facebook.com facebook

