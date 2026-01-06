La Fiaccola corre lungo la città Oggi lo show dei tedofori olimpici

Oggi, la fiaccola olimpica attraversa la città, segnando un momento di condivisione e tradizione. Dopo settimane di silenzio e incertezza, è stato finalmente annunciato che 14 tedofori porteranno la torcia, iniziando alle 11. Un evento che richiama l’atmosfera delle Olimpiadi, con un percorso che coinvolge la comunità e celebra lo spirito sportivo.

Il ‘mistero’ è stato quasi svelato. Dopo settimane di buio totale ed incomprensibile mancanza di informazioni in proposito nascoste dietro il solito diritto alla privacy, il giorno prima è stato comunicato che saranno 14 i tedofori che oggi dalle 11.30 (fino a circa alle 12.20) si daranno il cambio ogni 200 metri nel tragitto forlivese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina a un mese dall’inaugurazione del 6 febbraio a Milano. La Fiamma, fanno sapere gli organizzatori, passerà con qualsiasi meteo. Quella odierna è la 30ª tappa; la fiaccola, in partenza da Rimini, dopo aver salutato Cesena, sarà a Forlì allo stadio: da qui attraverserà la città fino alla Cava e si dirigera quindi a Faenza, per giungere poi a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fiaccola corre lungo la città. Oggi lo show dei tedofori olimpici Leggi anche: La Fiaccola nel cuore della città. Entusiasmo e grande emozione al seguito dei tedofori della pace Leggi anche: "Porterò la fiaccola alle Olimpiadi". Vigile del fuoco tra i tedofori. La missione del maratoneta che corre per solidarietà La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’IC Roseto 1 corre con la Fiaccola Olimpica: la nostra Prof.ssa Carla Germina Di Giuseppe è Tedofora di Milano-Cortina 2026! È una giornata di immenso orgoglio per tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo Roseto 1. Oggi, le strade di Roseto degli Abru - facebook.com facebook Alessandro Carraro, ragazzo di San Patrignano, corre con la fiaccola olimpica come simbolo di rinascita #Coriano #Attualita x.com

