La Fezzanese si prepara a disputare la finale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma oggi alle 15 al campo ‘La Sciorba’ di Genova. La squadra di Giulio Ponte affronta il Pietra Ligure in una partita che assegna il titolo regionale e la possibilità di partecipare alla fase nazionale. Un appuntamento importante per i verdi, che cercano di conquistare il loro quarto trofeo regionale in questa stagione.

E’ il giorno più atteso di questa prima parte di stagione. La Fezzanese vuole trovare dentro la calza della Befana la sua quarta Coppa Italia di Eccellenza fase regionale: i verdi di Giulio Ponte oggi alle 15 sul neutro del campo sportivo ‘La Sciorba’ di Genova (arbitra Corellino di Genova) naffrontano il Pietra Ligure nella finale che mette in palio il titolo ligure, chi vincerà disputerà successivamente la fase nazionale con le altre regioni. Per i fezzanoti è la sesta finale della sua storia, nelle cinque precedenti ha vinto in tre occasioni e perso nelle altre due. In particolare le vittorie sono nelle stagioni 1998-99, 2012-13 e 2021-22 battendo rispettivamente Busalla, Finale e Genova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fezzanese all’appuntamento con la storia. Finale di Coppa Italia, assalto al Pietra Ligure

Leggi anche: Eccellenza ligure, sesta giornata. La Fezzanese prova il colpaccio a Pietra Ligure. Ponte: "Andiamo convinti di fare la nostra gara»

Leggi anche: Inter, appuntamento con la storia. Chivu cerca il pass in Champions. Assalto al Liverpool con la ThuLa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Fezzanese all’appuntamento con la storia. Finale di Coppa Italia, assalto al Pietra Ligure - Il match oggi alle 15 sul neutro della ’Sciorba’ a Genova. sport.quotidiano.net