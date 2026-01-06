La Ferrari gioca il tutto per tutto sulla F1 2026 | la vera macchina sarà nascosta fino all'ultimo momento
La Ferrari si sta preparando per la stagione di Formula 1 2026, mantenendo riservate le novità tecniche fino all'ultimo momento. I test a Barcellona utilizzano una vettura di sviluppo, mentre la versione definitiva sarà svelata solo negli ultimi giorni dei test in Bahrain, prima dell'inizio del campionato. Un approccio che mira a massimizzare la competitività e a mantenere un vantaggio strategico.
La Ferrari prepara l'all-in sulla F1 2026: test a Barcellona con una vettura di lavoro, sviluppo nascosto e vera monoposto svelata solo negli ultimi giorni dei test in Bahrain a ridosso dell'inizio del Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
