La Ferrari gioca il tutto per tutto sulla F1 2026 | la vera macchina sarà nascosta fino all'ultimo momento

La Ferrari si sta preparando per la stagione di Formula 1 2026, mantenendo riservate le novità tecniche fino all'ultimo momento. I test a Barcellona utilizzano una vettura di sviluppo, mentre la versione definitiva sarà svelata solo negli ultimi giorni dei test in Bahrain, prima dell'inizio del campionato. Un approccio che mira a massimizzare la competitività e a mantenere un vantaggio strategico.

Ferrari, anche nel 2026 il vero rebus saranno le gomme Tra nuove Pirelli, regolamento rivoluzionato e necessaria adattabilità, la gestione degli pneumatici sarà ancora una volta centrale: Maranello si gioca molto nella comprensione dei compound. Loic Serra - facebook.com facebook

