La felicità momentanea e il tempo lungo del Venezuela

La felicità temporanea e il lungo cammino del Venezuela sono legati a una storia di resistenza e speranza. Ventisette anni rappresentano più di un semplice arco temporale: sono un modo di pensare, un atteggiamento che supera le sfide quotidiane. In un paese che ha attraversato molte fasi, questa prospettiva permette di guardare al futuro con pazienza e determinazione, riconoscendo nel tempo il vero valore di una rinascita possibile.

Ventisette anni non si smontano in due giorni. Nemmeno in due mesi. Ventisette anni sono una forma mentale, prima ancora che politica. Sono il tempo necessario perché un potere smetta di giustificarsi e cominci a riprodursi da solo. In Venezuela quel tempo comincia all’inizio del 1999, quando Hugo Chávez entra a Miraflores promettendo il popolo e consegnando lo Stato a un’idea militare della storia. Tutto il resto è conseguenza. La cattura di Nicolás Maduro produce una felicità breve, quasi colpevole. Una felicità momentanea, appunto. Dura quanto il lampo che illumina una stanza buia senza cambiarne i muri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La felicità momentanea e il tempo lungo del Venezuela Leggi anche: Come gestire il proprio tempo, tra lavoro, amicizie e felicità individuale: un incontro con la podcaster Stefania Brucini Leggi anche: Che tempo farà nel primo lungo weekend del 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Spero che tu possa trovare la felicità che meriti. So che ciò che hai passato non è mai stato facile. Hai cercato la felicità nei posti sbagliati e nelle persone sbagliate. Sei stata trattata male da coloro che amavi sinceramente. Hai perso il conto delle notti passate - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.