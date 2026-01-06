La falsa volontaria che gira la Brianza chiedendo soldi per l' associazione che non la conosce

In Brianza, si segnala la presenza di una donna che si spaccia per volontaria dell’associazione Angeli della Strada, chiedendo denaro senza essere effettivamente coinvolta nel gruppo. Si invita la cittadinanza a verificare sempre l’identità e le richieste di contributo, diffidando da eventuali truffatori che operano a scopo fraudolento. Per donazioni o informazioni ufficiali, si consiglia di contattare direttamente l’associazione attraverso i canali ufficiali.

Si spaccia per volontaria dell’associazione Angeli della Strada e va in giro per la Brianza a chiedere soldi a nome del gruppo. Ma il sodalizio non la conosce, né tantomeno conosce la storia di quella ragazza per la quale la donna sta raccogliendo i fondi.L'allarme. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

