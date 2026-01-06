La difesa di Giuntoli | I miei giocatori sono tutti titolari Avevo riordinato i conti Alla Juve prima di me perdevano 300 milioni ora sono a meno 58

Nel suo intervento, Giuntoli ribadisce che tutti i suoi giocatori sono titolari e sottolinea di aver riorganizzato i conti della Juventus, passando da una perdita di 300 milioni a una di 58 milioni. La sua difesa si concentra sul tentativo di stabilizzare la situazione finanziaria, evidenziando i miglioramenti ottenuti e smentendo eventuali criticità riguardo alle scelte tecniche e amministrative compiute.

Il direttore Ivan Zazzaroni apre il Corriere dello Sport scrivendo della retromarcia della Juventus, “ dopo aver cancellato tutto ciò che sapeva di Agnelli, usando come sterminatore il povero Giuntoli, la società si sta rimangiando alcune scelte”. La difesa di Giuntoli. Parte da qui Zazzaroni per imbastire una difesa di Cristiano Giuntoli. “Ha certamente delle colpe, essendo stato l’esecutore materiale, eppure merita – come tanti del resto – una difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

