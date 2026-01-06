La difesa di Giuntoli | I miei giocatori sono tutti titolari Avevo riordinato i conti Alla Juve prima di me perdevano 300 milioni ora sono a meno 58
Nel suo intervento, Giuntoli ribadisce che tutti i suoi giocatori sono titolari e sottolinea di aver riorganizzato i conti della Juventus, passando da una perdita di 300 milioni a una di 58 milioni. La sua difesa si concentra sul tentativo di stabilizzare la situazione finanziaria, evidenziando i miglioramenti ottenuti e smentendo eventuali criticità riguardo alle scelte tecniche e amministrative compiute.
Il direttore Ivan Zazzaroni apre il Corriere dello Sport scrivendo della retromarcia della Juventus, “ dopo aver cancellato tutto ciò che sapeva di Agnelli, usando come sterminatore il povero Giuntoli, la società si sta rimangiando alcune scelte”. La difesa di Giuntoli. Parte da qui Zazzaroni per imbastire una difesa di Cristiano Giuntoli. “Ha certamente delle colpe, essendo stato l’esecutore materiale, eppure merita – come tanti del resto – una difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Giuntoli a Zazzaroni: «I giocatori che presi alla Juve ora sono tutti titolari. Con me il club è passato da -300 milioni a -58. Ma non ho avuto tempo…»
Leggi anche: “Mi sono giocata al casinò online tutti i soldi del matrimonio, alla prima di notte di nozze. Avevo una doppia vita”: la confessione scioccante di una sposina
La difesa di Giuntoli: «I miei giocatori sono tutti titolari. Avevo riordinato i conti. Alla Juve prima di me perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58» - Leggi come Zazzaroni giustifica Giuntoli e discute le sue responsabilità nella complicata situazione della Juventus. ilnapolista.it
Juve, indietro si torna - Giuntoli ha certamente delle colpe, essendo stato l'esecutore materiale, eppure merita - msn.com
Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez" - Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto lo stesso anche in questa occasione". tuttomercatoweb.com
Fare peggio di Giuntoli era impensabile, troppi errori sono stati fatti in passato per riuscire a peggiorarsi Poi è arrivato Comolli, l’uomo dei numeri, della rivoluzione e delle sorprese, dei metodi alternativi Una sola sessione, con il doppio ruolo di DG e DS. Ha p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.