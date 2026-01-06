La convergenza tra europei americani e ucraini sulle garanzie a Kyiv

Oggi a Parigi, i 35 paesi della Coalizione dei volenterosi si sono incontrati con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere delle garanzie di sicurezza a Kyiv. La riunione evidenzia un’attenzione condivisa tra europei, americani e ucraini su questioni di stabilità e supporto internazionale nella regione. Questo incontro rappresenta un passo importante nel dialogo sulle future garanzie di sicurezza e collaborazione tra le parti coinvolte.

Parigi. I 35 stati membri della Coalizione dei volenterosi hanno incontrato gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Parigi per una riunione che segna una. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La convergenza tra europei, americani e ucraini sulle garanzie a Kyiv Leggi anche: Garanzie di sicurezza serie per Kyiv servono anche al futuro europeo Leggi anche: Via alle garanzie di sicurezza per Kyiv e agli aiuti Ue. Verso il vertice dei volenterosi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mosca accusa: droni di Kiev sulla residenza di Putin. Zelensky: bufala per sabotare i negoziati - L'Ufficio anticorruzione ucraino indaga su 5 parlamentari; Guerra in Ucraina, le notizie del 29 dicembre 2025 | Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia'; Trump, Putin e Zelensky: la pace possibile entra nella fase decisiva - pagina 3; Trump: Trump: «Mosca e Kiev più vicine sul Donbass». Zelensky: a gennaio a Washington con leader Ue. La convergenza tra europei, americani e ucraini sulle garanzie a Kyiv - A Parigi la Coalizione dei volenterosi mette nero su bianco garanzie di sicurezza a lungo termine, una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco e il backstop degli Stati Uniti. ilfoglio.it

Vertice dei volenterosi a Parigi per difendere unità e convergenze, ma è necessario il cessate il fuoco - Intesa di massima sul documento finale per non dividere europei e americani. repubblica.it

Ucraina, bozza volenterosi: sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, bozza volenterosi: sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo LIVE ... tg24.sky.it

I Paesi europei incontrano gli emissari americani per definire le garanzie di sicurezza a Kiev e il ruolo di una futura forza multinazionale dopo un’eventuale tregua con la Russia #Nazionale x.com

WINDTRE rilancia le promo mobile e fisso Multiservice Energia in convergenza con Luce e Gas - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.