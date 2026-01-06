La città piange Cosimo Scaglioso Fu docente emerito e senatore

Siena piange la perdita di Cosimo Scaglioso, storico docente emerito e senatore. Figura di rilievo nel panorama culturale, accademico e politico locale, ha lasciato un segno importante nella comunità. Il Pd di Siena esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo momento di lutto, riconoscendo il suo contributo alla crescita della città.

Il Pd di Siena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Cosimo Scaglioso, figura di grande rilievo della vita culturale, accademica e politica della città. Docente emerito di Pedagogia all' Università per Stranieri di Siena, preside di facoltà, studioso rigoroso e appassionato, Scaglioso ha dedicato la sua vita alla formazione, all'educazione degli adulti e alla comunicazione come strumenti di emancipazione e crescita civile. Il suo impegno nel mondo universitario ha lasciato un segno duraturo, riconosciuto anche a livello nazionale dai prestigiosi riconoscimenti ricevuti. Accanto all'attività accademica, ha vissuto la politica come servizio alla comunità.

