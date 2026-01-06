La città onora Francesco Innamorati | Dedicò la sua vita alla libertà
La città rende omaggio a Francesco Innamorati, partigiano morto il 4 gennaio 1944 alle porte di Foligno. Con una cerimonia al Cimitero monumentale, si ricorda il suo impegno nella lotta per la libertà e la democrazia, testimonianza di un passato che ha contribuito a plasmare il presente. Un momento di riflessione dedicato alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per i valori fondamentali della nostra comunità.
"Dedicò la sua vita alla libertà e alla costruzione della democrazia". Per questo, con una cerimonia tenutasi domenica al Cimitero monumentale, la città ha ricordato il partigiano Francesco Innamorati, ucciso alle porte di Foligno il 4 gennaio 1944 dai nazisti. A ricordarne la figura, durante l’iniziativa, Angelo Scatena, responsabile di zona della Cgil. "Francesco Innamorati – ha ricordato Scatena – aveva cinquant’anni quando fu ucciso e negli anni Venti del secolo scorso, da tipografo, aveva iniziato a difendere i più deboli, organizzando il movimento dei lavoratori del Folignate sino a diventare segretario della Camera della lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
