La città onora Francesco Innamorati | Dedicò la sua vita alla libertà

"Dedicò la sua vita alla libertà e alla costruzione della democrazia". Per questo, con una cerimonia tenutasi domenica al Cimitero monumentale, la città ha ricordato il partigiano Francesco Innamorati, ucciso alle porte di Foligno il 4 gennaio 1944 dai nazisti. A ricordarne la figura, durante l’iniziativa, Angelo Scatena, responsabile di zona della Cgil. "Francesco Innamorati – ha ricordato Scatena – aveva cinquant’anni quando fu ucciso e negli anni Venti del secolo scorso, da tipografo, aveva iniziato a difendere i più deboli, organizzando il movimento dei lavoratori del Folignate sino a diventare segretario della Camera della lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

