La Cina smonta Ikea e l' utile crolla del 26%

Recentemente, la Cina ha ridimensionato la presenza di Ikea, segnando un calo del 26% negli utili. Dietro questi numeri ci sono storie di mobili semplici, come una libreria assemblata da studenti, un tavolo acquistato per il primo trasloco o un armadio che ha accompagnato più vite. Questi elementi riflettono come le scelte di arredamento siano spesso legate a momenti fondamentali della vita quotidiana.

Una libreria montata da studenti, un tavolo comprato per il primo trasloco, un armadio che attraversa più vite. Per decenni il marchio svedese Ikea è entrato nelle abitazioni di tutto il mondo con la naturalezza di un'abitudine, trasformando il design a basso costo in un linguaggio universale dell'abitare. Oggi però l'iconico brand di arredamento dal logo blu e giallo, fondato negli anni Quaranta, sta attraversando una delle fasi più complesse della sua storia. Tra vendite stagnanti, costi del legname in aumento e la pressione crescente dei marketplace digitali e dai prodotti a costi bassissimi provenienti dalla Cina, Ikea è chiamata a reinventare il proprio modello per restare competitivo in un mercato profondamente cambiato.

