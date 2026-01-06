La chiave della stagione del Sunderland è la fede dice Le Bris

L’allenatore del Sunderland, Regis Le Bris, ha sottolineato come la fede e la fiducia siano elementi fondamentali nel percorso della sua squadra. Secondo Le Bris, la convinzione nei propri mezzi ha contribuito a mantenere un rendimento costante e positivo durante questa stagione. Un approccio che evidenzia l’importanza della mentalità e della perseveranza nel calcio, elementi chiave per affrontare le sfide del campionato.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Sunderland, Regis Le Bris, ha indicato nella “credenza” della sua squadra una delle ragioni principali della loro stagione positiva finora. I Black Cats sono attualmente ottavi in??Premier League, a pari punti con il Brentford, settimo in classifica, che affronteranno mercoledì al Gtech Community Stadium. Il Sunderland è rimasto a quattro punti dalla zona Champions League dopo essere arrivato in rimonta e pareggiare 1-1 con il Tottenham nel fine settimana, grazie a un potente gol di Brian Brobbey. Sono anche tornati da un gol in meno battendo il Chelsea e pareggiando contro l’Arsenal nella stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La chiave della stagione del Sunderland è la fede, dice Le Bris Leggi anche: Gli stivaletti più desiderati dell’autunno? Ecco le 3 tendenze chiave della stagione Leggi anche: Mkhitaryan Inter, verso la separazione a fine stagione? Il 1° luglio data chiave per il suo futuro e per le strategie del club Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sunderland-Newcastle, probabili formazioni: Woltemade è la chiave per i bianconeri - Enzo Le Fee, centrocampista del Sunderland, è un elemento di grande delicatezza e precisione in mediana. it.blastingnews.com Pagelle in edicola dopo Atalanta-Roma Si salva Mancini, uno dei pochi a lottare fino alla fine. Serata complicata invece per Rensch e Dybala, in difficoltà nel momento chiave della stagione. #ASRoma #Roma #pagelle #AtalantaRoma #Mancini #Dybala #R - facebook.com facebook Nell'ultima stagione di Gasperini a Bergamo, uno dei momenti chiave è stato lo scontro con Ademola Lookman. L'allenatore lo aveva definito «uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto», portando il nigeriano a rispondere a tono: «Essere additati così non s x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.