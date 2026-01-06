La camminata di Onde Rosa diventa cura | donate nuove dotazioni all’Oncologia

La camminata Onde Rosa si trasforma in un gesto concreto di sostegno: con la consegna di nuove attrezzature, si conclude il percorso avviato ad Agrigento lo scorso 19 ottobre. Questa iniziativa, dedicata alla prevenzione oncologica, ha coinvolto la comunità in un gesto di solidarietà e attenzione alla salute. Un passo importante verso il miglioramento delle cure e dei servizi offerti all’Oncologia locale.

Si è concluso con la consegna ufficiale delle attrezzature il percorso avviato lo scorso 19 ottobre ad Agrigento con la prima edizione di Onde Rosa, la camminata itinerante solidale dedicata alla prevenzione oncologica. L’iniziativa, nata da un’idea di Silvia Failla Mulone e sostenuta fin. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

