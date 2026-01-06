La Calza 2026 è Zero-Waste | ecco come la tradizione è diventata sostenibile

La Calza 2026 si presenta come una scelta “Zero-Waste”, segnando un cambiamento nel modo di vivere l’Epifania. La tradizione si evolve, abbracciando pratiche più sostenibili e responsabili. Sempre più giovani preferiscono donare e ricevere calze realizzate con materiali eco-friendly, promuovendo un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente. Un nuovo approccio che unisce tradizione e sostenibilità, contribuendo a ridurre sprechi e impatti ambientali.

La tradizione della calza si sta rifacendo il look. Se fino a pochi anni fa l’Epifania era sinonimo di imballaggi plastici superflui e dolciumi industriali ricchi di coloranti, i giovani della Generazione Z e i Millennial stanno trasformando questa ricorrenza in un manifesto di sostenibilità e consumo critico. La calza del 2026 non è più un contenitore usa e getta, ma un oggetto pensato per durare, riempito con prodotti che rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori. Il cambiamento parte dal contenuto. Al posto del carbone di zucchero (spesso pieno di additivi), nelle calze moderne trovano spazio cioccolato equosolidale, frutta secca locale a chilometro zero e barrette energetiche naturali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

