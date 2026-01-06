La bozza d' accordo | forza multinazionale per tutelare la tregua a Kiev Meloni | Niente truppe italiane

Una forza multinazionale sarà istituita in Ucraina per monitorare la tregua a Kiev, con il supporto degli Stati Uniti in caso di escalation russa. La bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi evidenzia questa garanzia, mentre il governo italiano, rappresentato da Meloni, conferma che non saranno inviate truppe italiane. L’accordo mira a rafforzare la stabilità nella regione, mantenendo un approccio cauto e diplomatico.

Gli Stati Uniti garantiranno un sostegno alla forza multinazionale prevista in Ucraina in caso di un nuovo attacco della Russia, secondo quanto emerge dalla bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi svoltasi a Parigi. " Una giornata storica per l'Ucraina e l'Europa ", ha scritto in un post su X il presidente della Francia Emmanuel Macron. Il testo, ancora in fase di definizione, fa riferimento a un appoggio politico, logistico e militare da parte di Washington. L'obiettivo è rendere più credibile la deterrenza contro eventuali nuove offensive russe. La forza multinazionale avrebbe anche un ruolo di stabilizzazione e monitoraggio, sebbene gli Stati Uniti non prevedono un dispiegamento diretto di truppe sul terreno.

