La Befana sfida il gelo Arriverà dal mare una tappa al museo e atterraggio in piazza

La Befana si prepara ad attraversare Rimini, sfidando il freddo e le condizioni meteorologiche. Arriverà dal mare, facendo una tappa al museo e conclusione in piazza, coinvolgendo diversi luoghi della città. Un momento di tradizione che unisce la comunità, nonostante le rigide temperature, per mantenere vivo il rito dell’Epifania.

Verrà dal mare, nonostante il gelo. Ma farà tappa anche in centro e nelle sale del museo. La Befana sfida il meteo e a Rimini è pronta a fare tappa in diversi angoli della città. Insieme ai Re Magi che dalla piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio sfileranno per le vie del centro. Un vero e proprio Viaggio con i Re Magi quello che partirà oggi alle 17. Una grande parata multiculturale e musicale che vede la partecipazione di comunità di diverse nazionalità, in un momento di festa e incontro tra culture. Grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini, un ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo del centro storico di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

