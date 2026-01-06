La befana è arrivata in ospedale scortata dai vigili del fuoco

L’arrivo della Befana in ospedale, accompagnata dai vigili del fuoco, ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Vimercate. Un gesto che ha contribuito a rendere più lieve il soggiorno in ospedale, portando un sorriso ai bambini e alle loro famiglie in un periodo di festa.

Una bellissima sorpresa quella che nella mattinata di lunedì 5 gennaio hanno ricevuto i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Vimercate. La simpatica vecchina è arrivata accompagnata dai pompieri che hanno

