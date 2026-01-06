La Befana di Tarquinia vittima del maltempo | annullati 3 eventi

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, a Tarquinia sono stati annullati tre eventi in occasione dell’Epifania. La città si trova a dover riconsiderare il programma previsto, nel rispetto delle normative di sicurezza. L’amministrazione comunale comunica che ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena possibile.

Tarquinia, 6 gennaio 2026 – Il maltempo costringe a rivedere il calendario degli eventi dell’Epifania a Tarquinia. Le iniziative “ Corri per la Befana”, la Befana dei Vigili del Fuoco e il presepe vivente, inizialmente previste per martedì 6 gennaio nel centro storico, sono state ufficialmente rinviate. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’amministrazione comunale ha disposto lo spostamento delle manifestazioni a domenica 11 gennaio. I tre appuntamenti si svolgeranno mantenendo invariati programmi, orari e modalità di svolgimento, consentendo così a cittadini e visitatori di partecipare alle iniziative senza modifiche organizzative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

