La Befana della polizia di Stato arriva in Lamborghini

La Befana della Polizia di Stato torna anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, portando un momento di conforto e allegria ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici. Un gesto di vicinanza e solidarietà che rinnova l’impegno delle forze dell’ordine nel supporto alla comunità, in un’atmosfera di serenità e speranza.

La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. Un evento organizzato e voluto dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice Silvia Meschiari, dalla schermitrice Sofia Ciaraglia e dal pugile Alessandro Marziali, atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Befana della polizia di Stato arriva in Lamborghini Leggi anche: La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli Leggi anche: La polizia di Stato in piazza a Como: c’è anche la Lamborghini Huracán tra stand e cavalli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 6 gennaio, arriva la Befana della Polizia di Stato di Rimini; Al Grand Hotel la Befana arriva ’scortata’ dai poliziotti; La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli; La Befana della Polizia di Stato arriva a Rimini. La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell ... msn.com

La Befana della polizia di Stato arriva in Lamborghini - (LaPresse) La Befana della Polizia di Stato e' tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. stream24.ilsole24ore.com

POLIZIA DI STATO * : «LA BEFANA ARRIVA IN LAMBORGHINI, REGALA SORRISI AI BAMBINI RICOVERATI» - La befana e’ arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan , accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice MESCHIARI Silvia, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Roma, la Befana della Polizia atterra al Gemelli

La Befana della #PoliziadiStato è arrivata anche quest’anno in molti ospedali italiani per consegnare peluche e dolcetti ai bimbi ricoverati e portare un po' di gioia e serenità nelle loro famiglie. Ad accompagnarla sono stati i poliziotti della Stradale, Postale, del - facebook.com facebook

Sold out per il 25esima edizione della 'Befana In... Polizia' x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.