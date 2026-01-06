La Befana della Polizia di Stato arriva in Lamborghini all' ospedale Gemelli a Roma – Il video

La Befana della Polizia di Stato ha fatto visita ai bambini dell'ospedale Gemelli di Roma, portando solidarietà e conforto. Accompagnata da agenti e atleti delle Fiamme Oro, ha distribuito doni e sorriso ai piccoli pazienti, rafforzando il senso di comunità e vicinanza in un momento di festa. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel supporto alle persone più fragili.

(Agenzia Vista) Roma, 06 gennaio 2026 La Befana della Polizia di Stato ha portato sorrisi e doni ai bambini ricoverati al Policlinico Gemelli, accompagnata da poliziotti e atleti delle Fiamme Oro, per testimoniare vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

