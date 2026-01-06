La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli

La Befana della Polizia di Stato torna anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, portando un gesto di solidarietà ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici. L'iniziativa, che si svolge a bordo di una Lamborghini, mira a regalare un momento di conforto e vicinanza alle famiglie e ai piccoli pazienti, rafforzando il senso di comunità e attenzione verso le giovani generazioni.

AGI - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. Un evento organizzato e voluto dall' Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice Silvia Meschiari, dalla schermitrice Sofia Ciaraglia e dal pugile Alessandro Marziali, atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

