La Befana della polizia arriva in Lamborghini al Gemelli di Roma
La Befana della polizia di Stato ha fatto nuovamente visita al Policlinico Gemelli di Roma, portando un gesto di solidarietà ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici. L’iniziativa mira a regalare un momento di serenità e vicinanza alle famiglie, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e la comunità. Un’occasione per condividere valori di vicinanza e attenzione nei giorni di festa.
La Befana della polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Gemelli, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. La Befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dai poliziotti della Stradale, della Postale e della Questura di Roma e ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accoglierla Antonio Ruggiero, direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica e il personale infermieristico e sanitario del reparto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Roma, la Befana della Polizia atterra al Gemelli
La Befana della #PoliziadiStato è arrivata anche quest’anno in molti ospedali per consegnare peluche e dolcetti ai bimbi ricoverati e portare un po' di gioia e serenità nelle loro famiglie. Ad accompagnarla i poliziotti e gli atleti delle #Fiammeoro #6gennaio #es x.com
La Befana della #PoliziadiStato è arrivata anche quest’anno in molti ospedali italiani per consegnare peluche e dolcetti ai bimbi ricoverati e portare un po' di gioia e serenità nelle loro famiglie. Ad accompagnarla sono stati i poliziotti della Stradale, Postale, del - facebook.com facebook
