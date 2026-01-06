La Befana dei carabinieri porta sorrisi negli ospedali pediatrici di Verona e Negrar

La Befana dei carabinieri ha portato un momento di allegria ai bambini ricoverati negli ospedali di Borgo Trento e Negrar il 5 gennaio 2026. Un’occasione per regalare sorrisi e speranza ai piccoli pazienti, rendendo una giornata speciale e significativa per tutta la comunità.

Una mattinata diversa, segnata da sorrisi e stupore, ha accompagnato lunedì 5 gennaio 2026 i piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di Borgo Trento e di Negrar. In occasione dell'Epifania, i Carabinieri del Comando provinciale di Verona hanno rinnovato anche quest'anno un'iniziativa di.

