La befana arriva in Lamborghini al Gemelli | porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati
La Befana è arrivata al Policlinico Gemelli di Roma, portando doni e dolci ai bambini ricoverati. Questa mattina, la figura tradizionale è stata accolta a bordo di una Lamborghini della Polizia di Stato, portando un momento di allegria e conforto ai piccoli pazienti. Un gesto che rinnova l’attenzione e la vicinanza alle famiglie in un periodo speciale dell’anno.
La befana ha portato doni e dolci ai piccoli pazienti del Gemelli di Roma. È arrivata questa mattina a bordo della nuova Lamborghini della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
