La befana arriva in Lamborghini al Gemelli | porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Befana è arrivata al Policlinico Gemelli di Roma, portando doni e dolci ai bambini ricoverati. Questa mattina, la figura tradizionale è stata accolta a bordo di una Lamborghini della Polizia di Stato, portando un momento di allegria e conforto ai piccoli pazienti. Un gesto che rinnova l’attenzione e la vicinanza alle famiglie in un periodo speciale dell’anno.

La befana ha portato doni e dolci ai piccoli pazienti del Gemelli di Roma. È arrivata questa mattina a bordo della nuova Lamborghini della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: A Milano la Befana Benefica Motociclistica 2026: il moto raduno solidale che porta doni ai piccoli pazienti

Leggi anche: Sorriso Therapy al San Camillo Forlanini: la Polizia porta doni e sorrisi ai piccoli pazienti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli; La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli; Parata di stelle alla Befana della Polizia | tanti artisti per donare felicità a tutti i bambini presenti.

befana arriva lamborghini gemelliLa Befana della Polizia di Stato arriva in Lamborghini al Gemelli - La Befana della Polizia di Stato e' tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario Gemelli, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. rainews.it

befana arriva lamborghini gemelliLa Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell ... msn.com

befana arriva lamborghini gemelliPOLIZIA DI STATO * : «LA BEFANA ARRIVA IN LAMBORGHINI, REGALA SORRISI AI BAMBINI RICOVERATI» - La befana e’ arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan , accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice MESCHIARI Silvia, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.