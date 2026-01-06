La befana arriva in Lamborghini al Gemelli | porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati

La Befana è arrivata al Policlinico Gemelli di Roma, portando doni e dolci ai bambini ricoverati. Questa mattina, la figura tradizionale è stata accolta a bordo di una Lamborghini della Polizia di Stato, portando un momento di allegria e conforto ai piccoli pazienti. Un gesto che rinnova l’attenzione e la vicinanza alle famiglie in un periodo speciale dell’anno.

La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell ... msn.com

POLIZIA DI STATO * : «LA BEFANA ARRIVA IN LAMBORGHINI, REGALA SORRISI AI BAMBINI RICOVERATI» - La befana e’ arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan , accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice MESCHIARI Silvia, ... agenziagiornalisticaopinione.it

La Befana arriva a San Biagio! Martedì 6 gennaio 2026 vi aspettiamo al Parco di San Biagio per un pomeriggio di festa pensato per grandi e piccoli organizzato dall'Associazione Gruppo Volontari San Biagio. Ore 15.00 apertura della manifestazione - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.