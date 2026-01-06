La Befana arriva a Zungoli | festa per i più piccoli

La Befana arriva a Zungoli con un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Oggi, dalle 16:30 presso le scuole medie del paese, l’Oratorio Anspi San Nicola organizza un pomeriggio di festa per trascorrere insieme un momento di convivialità e di saluto al periodo natalizio. Un’occasione per condividere un momento di allegria e tradizione in un’atmosfera semplice e accogliente.

