La Befana arriva a Zungoli | festa per i più piccoli

La Befana arriva a Zungoli con un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Oggi, dalle 16:30 presso le scuole medie del paese, l’Oratorio Anspi San Nicola organizza un pomeriggio di festa per trascorrere insieme un momento di convivialità e di saluto al periodo natalizio. Un’occasione per condividere un momento di allegria e tradizione in un’atmosfera semplice e accogliente.

Tutto pronto per l'arrivo della Befana a Zungoli. Oggi, a partire dalle ore 16:30, presso le scuole medie del paese, l'Oratorio Anspi San Nicola organizza un pomeriggio di festa dedicato ai bambini e alle famiglie, per salutare insieme il periodo natalizio.Il programma prevede una coinvolgente.

