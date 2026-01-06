La Befana a Bari tra solidarietà e iniziative | al Giovanni XXIII la vecchina arriva con i vigili del fuoco

A Bari, la tradizione della Befana si unisce alla solidarietà attraverso numerose iniziative, tra cui l’arrivo della vecchina accompagnata dai vigili del fuoco al Giovanni XXIII. L’Epifania rappresenta un’occasione per sostenere chi è in difficoltà e regalare momenti di gioia a bambini e famiglie. Un’occasione per vivere la città in modo condiviso, mantenendo vivi i valori della tradizione e dell’aiuto reciproco.

L'Epifania vuol dire anche solidarietà. Tante le iniziative in città per dare un sostegno o semplicemente un momento di spensieratezza ai più sfortunati e ai bambini. All'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari è giunta la Befana grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, Una giornata speciale per.

