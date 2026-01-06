La 51esima Maratonina della Befana all’Isolotto Foto video e classifica

Il 6 gennaio 2026, l’Isolotto ha ospitato la 51ª Maratonina della Befana, un evento tradizionale che coinvolge numerosi appassionati di corsa. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme e ha visto la partecipazione di atleti di diverse età. Sul sito sono disponibili foto, video e la classifica ufficiale dell’edizione, offrendo uno sguardo completo sulla giornata e sui risultati.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Nel giorno dell’Epifania, quando la tradizione incontra la comunità, l’Isolotto ha celebrato la 51ª edizione della Maratonina della Befana, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del panorama podistico fiorentino. Una giornata resa ancor più significativa da condizioni meteo tutt’altro che favorevoli, con pioggia insistente e persino un accenno di nevischio, che però non hanno minimamente scalfito l’entusiasmo e la voglia di esserci dei podisti. Firenze, la Maratonina della Befana all'Isolotto Il successo dell’evento è andato ben oltre le più rosee previsioni e a sottolinearlo è la grande soddisfazione del presidente della UP Isolotto, che ha voluto rimarcare l’enorme lavoro svolto dietro le quinte: ben 85 soci impegnati direttamente nell’organizzazione, con particolare attenzione alla sicurezza lungo il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

