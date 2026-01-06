Kristen Stewart pronta a dirigere il remake di Twilight | Lo farei subito
Kristen Stewart ha espresso interesse nel dirigere un remake di Twilight, sottolineando la sua disponibilità a intraprendere questo ruolo. La attrice, nota per il suo ruolo originale nella saga, ha comunicato chiaramente la volontà di tornare nel progetto in una veste diversa, dimostrando apertura e passione per questa nuova opportunità.
Kristen Stewart ha parlato in modo diretto e inequivocabile della possibilità di tornare a Twilight come regista. Sul red carpet del Palm Springs Film Festival, l’attrice ha affermato che dirigerebbe un remake del primo film della saga, Intervistata da Entertainment Tonight, Stewart ha indicato Twilight come il progetto del suo passato che più le piacerebbe affrontare come regista. L’idea del remake nasce da una riflessione su ciò che oggi sarebbe possibile fare. “Immaginate se avessimo un budget enorme e tanto amore e sostegno”, ha detto Stewart, prima di aggiungere: “Mi piacerebbe moltissimo riadattarlo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Twilight: Kristen Stewart sarebbe disposta a dirigere un eventuale remake
Leggi anche: Perché Kristen Stewart si rammarica per i registi del sequel di twilight
La star di ‘Twilight’ Kristen Stewart vuole dirigere il remake.
Kristen Stewart pronta a un nuovo capitolo di Twilight - L’attrice e regista ha rivelato che le piacerebbe dirigere un remake del primo film. tvserial.it
Twilight, Kristen Stewart fa sognare i fan: pronta a rilanciare la celebre saga ma non da attrice - L’attrice apre a un possibile remake della saga che l’ha resa famosa: grande budget, libertà creativa e fan coinvolti per riscrivere Twilight da regista. libero.it
Twilight, una delle star della saga sui vampiri annuncia di voler lavorare a un remake - L'attrice di Bella Swan si dice pronta a reimmaginare la saga con una nuova prospettiva registica. msn.com
Kristen Stewart dice SÌ a un remake di Twilight! In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight l'attrice, che ha di recente debuttato come regista, si è detta disponibile a dirigere un possibile nuovo reboot della saga che l'ha portata al successo. "Mi piacerebb - facebook.com facebook
Kristen Stewart ha dichiarato a ET che sarebbe disposta a dirigere un remake di Twilight. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.