Kristen Stewart pronta a dirigere il remake di Twilight | Lo farei subito

Kristen Stewart ha espresso interesse nel dirigere un remake di Twilight, sottolineando la sua disponibilità a intraprendere questo ruolo. La attrice, nota per il suo ruolo originale nella saga, ha comunicato chiaramente la volontà di tornare nel progetto in una veste diversa, dimostrando apertura e passione per questa nuova opportunità.

Kristen Stewart ha parlato in modo diretto e inequivocabile della possibilità di tornare a Twilight come regista. Sul red carpet del Palm Springs Film Festival, l’attrice ha affermato che dirigerebbe un remake del primo film della saga, Intervistata da Entertainment Tonight, Stewart ha indicato Twilight come il progetto del suo passato che più le piacerebbe affrontare come regista. L’idea del remake nasce da una riflessione su ciò che oggi sarebbe possibile fare. “Immaginate se avessimo un budget enorme e tanto amore e sostegno”, ha detto Stewart, prima di aggiungere: “Mi piacerebbe moltissimo riadattarlo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

