Svolta nelle indagini sull’omicidio del capotreno di Bologna. Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda nell’ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato sospettato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, accoltellato il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. La notizia potrebbe indicare un passo importante verso la risoluzione del caso e la cattura del responsabile.

Omicidio Alessandro Ambrosio, ricerche Marin Jelenik: fermato un uomo a Desenzano del Garda. Potrebbe essere arrivata una svolta decisiva nelle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato all’addome la sera del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna Centrale, nel piazzale Ovest. Un uomo è stato infatti fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano, dalla Polizia di Stato. Il soggetto era privo di documenti e al momento del controllo non è stato in grado di fornire un’identità certa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Killer del capotreno di Bologna, svolta nelle ricerche: fermato un uomo nel Bresciano

